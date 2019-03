Lanzan el segundo tráiler oficial de ‘Avengers: EndGame’

Para nadie es un secreto que una de las películas más esperadas de este año es ‘Avengers: EndGame’, la cual mostrará la batalla final contra el poderoso villano Thanos, quien mató a muchos héroes.

Después de que Thanos destruyera la mitad de los seres vivos en el universo con su chasquido del Guante del Infinito, los héroes que sobrevivieron deberán hacer lo que sea para vencer a su más grande y poderoso enemigo.

Recordemos que la película será estrenada a nivel mundial el próximo 26 de abril y será el fin de una era del Universo Marvel, pues sus productores aseguraron que empezará una nueva historia.

Aquí el nuevo tráiler ►

Here’s your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/1ABjppabXT

— Marvel Entertainment (@Marvel) 14 de marzo de 2019