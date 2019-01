La abuela que sobrevivió al Holocausto Nazi y ahora es cantante de Death Metal

Inge Ginsberg, es una abuelita austriaca de 97 años que hace cuatro es la cantante de una banda de death metal llamada The TritoneKings, quienes cada año sacan nueva música.

La decisión de volverse cantante de metal la tomó Ginsberg cuando sintió la profunda necesidad de ser escuchada, pues según informó el medio Bored Panda, hace décadas era escritora y poeta; sin embargo, sus mensajes dejaron de llegar a las personas cuando empezó a envejecer.

Después de pensar qué podía hacer, con ayuda de sus amigos más jóvenes, tomó la insólita decisión de unirse al mundo del metal, puesto que este género es más flexible a la hora del canto. La abuela afirmó:

En un documental que realizó The New York Times, se dio a conocer que Inge Ginsberg fue víctima del holocausto nazi por nacer en una familia judía en 1922:

Las letras de las canciones de la banda, las cuales son escritas por la mujer de 97 años, hablan sobre la humanidad, los sentimientos y el medioambiente, sin embargo, lo que más quiere hacer es inspirar a otros adultos mayores:

No es la primera vez que Ginsberg incursiona en la música, pues estudió piano y había compuesto algunas canciones para artistas durante los años 50 en Hollywood, sin embargo lo dejó porque el mundo del “pop” le pareció muy “falso”.

La abuela de 97 años ama su vida y la libertad, por eso le gusta inspirar a otros:

“La libertad está ahí de verdad. Pero tienes que ser fuerte. Para ser libre, no puedes culpar a nadie por tus decisiones, y eso requiere fortaleza. Soy una persona muy moral, pero tengo mis propias leyes morales. Nunca he hecho daño a nadie. Creo que no he sido injusta con nadie”.