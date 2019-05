¡Increíble! Un show de canciones memorables será el cierre de Rock al Parque 25 años

La Orquesta Filarmónica de Bogotá y sus cantantes originales serán los encargados de interpretarlas.

Al cumplir sus 25 años, Rock al Parque ofrecerá por primera vez un show único para el cierre, con un contenido auténtico y que refleja el ADN y la historia misma del festival. Este espectáculo nace de un deseo del Instituto Distrital de las Artes – Idartes y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, para hacer de esta fiesta del rock un espectáculo incluyente que siempre ha tenido relación con otros sonidos y formatos.

Este será un tributo sinfónico a Rock al Parque y a algunas de las canciones más emblemáticas en sus 25 años de historia. Canciones que han sonado en sus tarimas, pero ahora con el acompañamiento de la OFB y con la participación especial de sus cantantes originales.

Para Juliana Restrepo directora de Idartes “este es un homenaje al festival en sus 25 años y también un reconocimiento a todas las bandas distritales, nacionales e internacionales que han sido parte de este festival, que ahora es patrimonio de todos los bogotanos y todos los colombianos. Por primera vez Rock al Parque produce directamente un show de cierre, no es un invitado que viene con su propio montaje, sino que estamos poniendo todo el esfuerzo y el talento de las diferentes entidades de la Alcaldía de Bogotá para ofrecerle a los asistentes un momento inolvidable en sus vidas”.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ha tocado el alma de la gente durante más de 50 años y así se ha convertido en patrimonio de la ciudad. Ha recorrido las 20 localidades de Bogotá, con una alta calidad artística. Con dos premios Grammy Latinos: en 2008 por Mejor Álbum Instrumental 40 años y en 2018 como reconocimiento a la ingeniería de sonido a Rafa Sardina por el CD 50 Años Tocando Para Ti, puso su huella en el mundo. A través de conciertos masivos con célebres artistas, como Plácido Domingo, Kraken, Manuel Medrano y Aterciopelados, entre otros, ha conquistado nuevos públicos.

El repertorio de este show especial incluirá canciones que fueron escogidas de una lista de 40, selección que tuvo en cuenta todas las ediciones del festival y las bandas distritales, nacionales e internacionales que han tocado en él. Y lo más importante es que estas canciones están grabadas en la memoria colectiva del festival y en la de todos los que han cantado, saltado, pogueado y bailado.

Además de los cantantes originales de estas canciones y la OFB, este show contará con una banda base, conformada por músicos de la talla de Alejandro Gomescaceres, Rafael Bonilla, Juanita Carvajal, Mauricio Montenegro y Juan Gabriel Turbay, quienes han hecho historia en el rock y la música nacional con bandas como Ciegossordomudos, Aterciopelados, La Derecha, Esteman y La Provincia (la banda de Carlos Vives).

Para Sandra Meluk, directora general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá esta invitación es muy importante, “hacer parte de la de la celebración de los 25 años del festival nos llena de orgullo. Como ícono de la música en Bogotá estaremos presentes, compartiendo un mismo lenguaje con todos los roqueros. En 2006, cuando hicimos Kraken Filarmónico, nos acercamos por primera vez a este género, a las músicas populares y así a un público más joven que se ha aproximado a la Orquesta para compartir en sana convivencia un mismo escenario, compromiso que queremos reivindicar, como un homenaje al festival, al rock y a los bogotanos”.

Además de este show sin precedentes en la historia del festival, Idartes suma a este anuncio la participación de cuatro agrupaciones mexicanas de nueva generación, ellas representan la nueva sangre de la movida roquera y musical de México y además hacen parte de un proceso de intercambio y circulación internacional que la Gerencia de Música del ha venido realizando de forma consecutiva en los últimos años y a través de Rock al Parque como festival y plataforma.

Here Comes The Kraken, Vaquero Negro, Puerquerama y The Warning, seleccionadas e invitadas a través de las alianzas y relaciones de promoción, colaboración, apoyo y desarrollo artístico que Rock al Parque tiene con los festivales mexicanos Hell & Heaven Fest y Rock X la Vida, así como el sello Intolerancia y la Carpa Intolerante del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino.

Here Comes The Kraken es una agrupación de Aguascalientes, con más de diez años de largo y prometedor camino en las competidas ligas del deathcore; Vaquero Negro está a punto de cumplir 15 años y es un cuarteto de Guadalajara que además de rock duro mezcla rap y funk en su estilo musical; y Puerquerama nació hace 18 años en Toluca, y a punta de rock, punk, desenfado y humor negro se han ganado un lugar en la diversa escena independiente.

The Warning, trío de hermanas menores de 20 años, tras cobrar fama en YouTube con su cover de Enter Sandman de Metallica y en televisión en el talk show The Ellen DeGeneres; llegaron a ser la banda telonera de Def Leppard en su gira por todo México. XXI Century Blood, su primer álbum de estudio fue producido de manera independiente en el 2017 obteniendo un éxito sin precedentes.