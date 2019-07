Estas son las películas, series y las fechas de la fase 4 del universo Marvel

Marvel hizo un importante adelanto de lo que nos espera con la llegada de la fase cuatro de su universo, sin duda un alivio para quienes pensaban sobre lo que vendría después de Avengers: Endgame.

La joya de la corona la puso Marvel en la Comic Con, revelando las producciones con sus respectivas fechas, por eso vale la pena revisar detalladamente lo que traerá en cuanto a películas:

Películas de la Fase 4

Viuda negra – 1 de mayo de 2020

Los Eternos – 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness – 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder – 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 – Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 – Sin fecha

Los 4 Fantásticos – Sin fecha

Blade – Sin fecha

X-Men – Sin fecha

Series

The Falcon and Winter Soldier – Otoño de 2020

WandaVision – Primavera 2021

Loki – Primavera de 2021

What if…? – Verano de 2021

Hawkeye – Otoño de 2021