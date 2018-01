Sorprende a su novio siéndole infiel y la amante finge ser una muñeca inflable

La divertida escena de celos está protagonizada por una supuesta muñeca inflable y una pareja, lo que queda por cerciorar es que sí fue una maravilla actuación de los tres personajes o un drama real de infidelidad.

Esto sucedió mientras la pareja de aquel hombre está grabando detrás de la puerta cuando ve a otra mujer haciéndole un baile erótico al infiel de la situación.

La mujer entra iracunda a la sala de la casa entre gritos y manoteos, cuando enfoca la cámara del teléfono a la supuesta amante queda inmóvil, ¡SI! Como si fuese una muñeca inflable, el hombre llevando la idea de lo que la supuesta muñeca hacia le decía a la novia que efectivamente era una muñeca.

Cuando la novia del sujeto decide tocar a la mujer por obvias razones la mujer reacciona y vuelve a quedar estática, después de unos momentos la “muñeca” cobra vida y dignidad y prefiere salir del lugar.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX

