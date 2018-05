¡El rock vive! Rock al Parque anuncia a todos sus invitados internacionales y nacionales

Recientemente, Rock al Parque presentó parte de los artistas y bandas que estarán este año, y hoy, la lista ya está completa, solo falta que presenten a las bandas ganadoras de la convocatoria distrital.

La vigésima cuarta edición del festival Rock al Parque será realizada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días 18, 19 y 20 de agosto. Conozca a los invitados internacionales y nacionales que faltaban por ser anunciados:

ALAIN JOHANNES TRIO (CHILE)

Alain Johannes ya instaló su nombre en la escena grande del rock mundial de los últimos 25 años, gracias a su banda Eleven y a sus colaboraciones con Queens Of The Stone Age, Chris Cornell, Mark Lanegan, Silverchair, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers y Dave Grohl. Johannes es hoy en día una eminencia en el género.

Con su nuevo proyecto Alain Johannes Trío (junto a Cote Foncea de Lucybell, Dracma y De Kiruza ) y Felo Foncea ( De Kiruza, Los Tetas ), se presentó en Lollapalooza 2018, la Cumbre del Rock en Chile y en un show junto a Queens Of The Stone Age en febrero de 2018.

CHICO TRUJILLO (CHILE)

Después de más de 15 años tocando en el “underground” de Santiago, Chico Trujillo ha llegado a ser la banda de música latinoamericana más importante de Chile y quizás de la región. Se convirtió en la banda sonora de muchas celebraciones nacionales, su música ha sido escuchada por taxistas y presidentes, y sus conciertos ya tienen su lugar en la historia de rock en vivo en Chile. Recién ha internacionalizado su carrera, presentándose en diversos países europeos y festivales como Roskilde y Lollapalooza.

INTERNACIONALES:

DANCING MOOD (ARGENTINA)

Con un sonido que se solidifica cada vez más al pasar los años, Dancing Mood sigue apostándole a su estilo instrumental que la diferencia de casi todas las demás propuesta del rock argentino. Esta banda, dirigida por el trompetista, productor y arreglista Hugo Lobo, tiene como objetivo reivindicar y difundir las joyas musicales y estilos de rock y ska de los años 50, 60 y 70. Pertenecientes a la escena independiente, esta orquesta de 14 músicos liderada por 7 instrumentos de vientos y con colaboraciones puntuales y esporádicas de otros tantos, también cuenta con temas clásicos del reggae junto con otros estilos y se adapta en forma instrumental al ska jamaiquino. El nombre de la banda proviene de un tema del cantante Delroy Wilson y significa algo así como “de humor para bailar”.

DESCARTES A KANT (MÉXICO)

Banda de intercambio con Discos Intolerancia de México, es una banda creada en Guadalajara y caracterizado por incorporar distintas disciplinas artísticas a la parte musical, convirtiendo sus discos en obras conceptuales y sus presentaciones en vivo en una puesta en escena multifacética. Descartes a Kant se ha distinguido por la búsqueda de un contraste severo entre melodía y disonancia, generando así una propuesta inusual al oído, experimentando con diversos géneros musicales que pasan por el Noise, Punk, Cabaret, Metal, Surff, Lullaby y Jazz, entre otros.

HMLTD (UK)

Directamente desde el UK y gracias al apoyo del British Council y su programa Selector Pro, llegan a Rock al Parque los nuevos provocadores de la escena musical de Londres: HMLTD. Los conocimos en The Great Escape Festival de Brighton, y es una de las bandas más emocionantes y vitales que se han visto en años. Son como una mezcla futurista de David Bowie, Adam Ant y Talking Heads, y sus shows son una experiencia vital en la que, como intérpretes naturales, se apropian del escenario, borrando las líneas entre un concierto y una exhibición de arte.

MACHINGÓN (MÉXICO)

Banda de intercambio con el Festival Rock X La Vida de Guadalajara, Machingon representa el rock hecho en México; con guitarras distorsionadas y ritmos latinos mezclados a los que ellos mismos denominan “Guapacha Power”, la banda presenta un concepto original que ha llevado su show a Argentina y a China. Desde el 2005, momento en que la banda comenzó con sus primeras presentaciones en vivo, Machingon se ha caracterizado por usar máscaras alusivas a los clásicos luchadores nacionales y por generar una especial conexión con los espectadores a través de su combinación de metal, rock, hardcore, surf y música latina.

PENNYWISE (EEUU)

Una de las bandas más esperadas por todos en Colombia, Pennywise estará por primera vez en el país y por primera vez en Rock al Parque, y viene a celebrar su 30 aniversario (1988-2018) y a presentar su nuevo álbum “Never Gonna Die”. Pennywise posee el poder de unir lo subversivo con lo celebratorio y cada uno de sus discos están repletos de himnos diseñados por expertos para inspirar cambio radical, empoderamiento personal, humor implacable y tiempos rápidos temerarios. En este punto, tres décadas desde los comienzos de la banda, clásicos de Pennywise como “Same Old Story”, “Fuck Authority”, “Alien”, “Homesick” y “Bro Hymn” son fundamentales para el punk rock y el hardcore.

WALLS OF JERICHO (EEUU)

Es una banda estadounidense de hardcore y metalcore nacida en Detroit, Michigan, hace exactamente 20 años. Su público seguidor conoce bien la agresividad e integridad incomparables de esta agrupación, que cada vez son más implacables con su estilo y que no dejan espacio para los matices suaves. Liderados por la cantante Candace Kucsulain, Walls Of Jericho estará por primera vez en Rock al Parque, con su riffing único, sus downbeats y composiciones que orgullosamente muestran vigor histórico del grupo.

NACIONALES:

DESNUDOS EN COMA (CALI)

Desnudos En Coma fue creada en 2011 en Cali. Su música tiende a ser etiquetada como Rock Alternativo, aunque contiene una gran variedad de influencias musicales, donde se resalta el post hardcore y el post rock. De forma autogestionada han grabado toda su discografía (dos larga duración y 3 EP’s), creado todo su contenido visual y organizado muchos de sus propios conciertos en Colombia, Venezuela, Estados Unidos y México. Han compartido tarima con bandas reconocidas como Faith No More (USA), Title Fight (USA), Close Your Eyes (USA), Mute (Canadá), Molotov (México), Forus (Francia) y Basement (Reino Unido).

DONKRISTOBAL & THE WARRIORS (MEDELLÍN)

Donkristobal es reggae de las montañas colombianas, combinado con música con sonoridades caribeñas. Desde hace 15 años ha compartido su música apoyado en el fuerte grito de rebelión del reggae “¡Roots, rock, reggae, lover, calypso!” y como banda reúne a siete músicos quienes a lo largo de su carrera han participado en importantes festivales en Medellín y han compartido escenario con artistas de talla internacional como Boy George, Los Cafres, Cultura Profética, Dread Mar I, La Mala Rodríguez, Ilibash, Royal Rudes y Mr. Blondie, entre otros.

HYPOXIA (Colombianos en el exterior)

Banda creada a mediados del año 2008 en NYC por Carlos Arboleda (guitarra) y Carolina Pérez (batería). Tiene influencias de bandas como Vader, Malevolent Creation, Monstrosity, Sepultura y Sodom, entre otras. A principios de 2016, Hypoxia entró a grabar su primer álbum “Despondent Death” en el estudio Full Force en Long Island, y la banda ha participado en el Soul Metalfest, en Bogotá, Colombia, y también en Las Vegas Deathfest. Para finales del año 2017, Hypoxia grabó su segundo álbum titulado “Abhorrent Desease”, el cual está siendo finalizado actualmente con la misma formación del álbum anterior, entre la que se destaca a Mike Hrubovcak (integrante de Vile y Monstrosity).

LA CHIVA GANTIVA (Colombianos en el exterior)

Nacida en Bruselas (Bélgica), es una banda que mezcla ritmos afrocolombianos junto con los aportes de músicos de todo el mundo, creando lo que denominan como “Punkclore”. A finales de 2017, lanzó su nuevo álbum denominado “DESPEGUE”, el cual inició con el lanzamiento de su primer sencillo “El ritmo lo llevo yo” y un segundo sencillo “Cuero”. La mayor parte este nuevo material fue grabado en su estudio en Bruselas, y algunas de las nuevas canciones han sido producidas por la banda e Iván Benavides (productor colombiano que ha trabajado con Sidestepper y Carlos Vives, entre otros); mientras que otros tracks los trabajó el productor francés Vincent Poujol (Applause, Belgistan y Kel Assouf). De forma reciente estuvo en los festivales Estéreo Picnic, Les Eurokeennes y Vive Latino.

MOJIGANGA (MEDELLÍN)

Con 23 años de trayectoria, 7 discos y varios shows en las principales ciudades de Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos, Mojiganga es una de las agrupaciones imprescindibles a la hora de hablar de la historia del rock, el punk y el ska colombianos. Han participado en otros festivales internacionales como Ímpetu (Ecuador), Altavoz (Medellín) y Cosquín Rock 2017 (Bogotá). Formada en la ciudad de Medellín, es otro de los shows imperdibles este año en Rock al Parque.

MASACRE (MEDELLÍN) Show oficial de 30 aniversario

Conformada en la ciudad de Medellín a finales de los años 80, sus letras hablan de la violencia y la situación política y social de aquellos años en Colombia. Con ocho producciones realizadas, esta legendaria banda de death metal que regresa a #RockalParque2018 para la realización de su show oficial de 30 aniversario en Bogotá. Como parte de este show exclusivo para Rock al Parque, Masacre tocará el álbum “Reqviem”, pieza fundamental del metal nacional y latinoamericano.

MILITANTEX (MEDELLÍN) Banda de intercambio Festival Altavoz

Con 10 años de trabajo, Militantex amalgama el beat y las melodías de 3 músicos de Medellín, llevándolos a un plano experimental. Militantex es crudo, urbano y contemporáneo. Fusiona el Jazz, el Trip-Hop, el Dub, la World Music y el Funk, expresando a través de estos lenguajes su visión instrumental (explosiva y delirante) de las calles de la ciudad que habitan. Con más de 60 shows en 2017, registraron uno de los trabajos de circulación más destacados en la escena nacional, incluyendo fechas en Bogotá, Medellín, Antioquia, el Valle y el Eje Cafetero, entre otros.

NADIE (MEDELLÍN)

Nadie es una banda de rock de la ciudad de Medellín con 24 años de trayectoria, reconocidos en el mercado colombiano por su exploración sonora y sus letras que los han convertido en una de las mayores influencias entre las bandas de punk y rock locales. Su música abarca temáticas universales de denuncia, amor y desahogo. Se reunieron para el Altavoz Fest 2017 de Medellín y en #RockalParque2018 lo harán de nuevo con sus temas más conocidos, con Julián Velázquez en la guitarra y Juan David Márquez en el bajo.

SKULL (CALI)

Banda creada en 1998 por Hernán casas (bajo) y Frank’s Duque (voz), e influenciada por Motorhead, Venom, Exodus, Bulldozer, Voivod, la NWOBHM, el rock and roll de los 70 y géneros como el Speed Metal. La banda ha grabado con sellos discográficos reconocidos como Utterly Somber (USA) y Death Strike (Alemania), y se ha presentado en Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. En 2015 lanzaron su álbum “Metal to the Bone”, con el cual volvieron a girar en Perú, y en 2018 lanzaron el álbum “Doom Overlord”. Actualmente se está preparando su nueva producción discográfica, “The Truest Rock and Roll”.

VOBISCUM LUCIPHER (NARIÑO)



Es una banda pionera en el desarrollo del metal y el rock extremo en el departamento de Nariño y en el sur de Colombia. Sus influencias más fuertes son el Death Metal Melódico y lírico. Cuenta con varios trabajos discográficos y presentaciones en festivales como Galeras rock 2017, IPI Rock y en conciertos en Tulcán, Ibarra y Quito (Ecuador). Algunos de sus álbumes son “La guerra divina ha comenzado” (2001), “Batallas de Apostasía en el reino de la bestia” (2003), “Excomulgación, blasfemia y sacrilegio bajo el crepúsculo divino” (2007) y “Altar de blasfemias” (2017).