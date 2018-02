¿Recuerdan su primera vez maratoneando en Netflix?

Casi todas las personas esperan hasta su tercera cita, pero a la mayoría de los miembros de Netflix alrededor del mundo solo les toma dos semanas (o bueno, 12 días para ser exactos) llegar hasta el final. No, no hablamos de esa primera vez, sino de tu primera vez maratoneando en Netflix.

Netflix quiere ayudarte a recordar tu primera vez. Pregunta a cualquiera que lo haya hecho y podrá decirte con quién fue (probablemente Daryl Dixon), en dónde fue y cuánto duró (impresionantemente 3 días, en la mayoría de los casos, a nivel internacional).

En cuanto a las series con que los colombianos se enamoraron primero, las que los dejaron intrigados fueron las ganadoras. The Walking Dead es el programa más popular que la gente maratoneó por primera vez, seguido por Stranger Things. Pero los chicos malos (y las chicas) de Narcos, Breaking Bad, Orange Is the New Black y House of Cards no se quedaron muy atrás.

También se enamoraron de esas series que traen un poco de drama a la vida, como Vikingos y El tirador. Por otro lado, aquellos programas que no le temen a una relación seria, como 13 Reasons Why y Grey’s Anatomy, completan el Top 10.

Y tú, ¿recuerdas tu primer maratón?