Recomendaciones generales para el concierto de Roger Waters

COLOMBIA Estamos listos para el concierto más grande de nuestra historia.

ROGER WATERS US + THEM TOUR

Miércoles 21 de noviembre de 2018

Estadio el Campín

Inicia el conteo regresivo para el concierto más grande en la historia del país: Roger Waters US + Them. Una producción única para un espectáculo sin precedentes, el próximo miercoles 21 de noviembre de 2018, en el Estadio El Campin en Bogotá.

Habilitada boleteria adicional en todas las localidades y zona especial de#ExperienciasAval con boletería de $300.000.

Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Río de Janeiro, Porto Alegre, Montevideo y Buenos Aires, ya disfrutaron del espectáculo con boletería totalmente agotada.

Para disfrutar al máximo de esta experiencia, te recomendamos seguir las siguientes indicaciones:

HORARIOS

Apertura de pre-filtros (Tercer anillo): 7:00 am

Apertura de Puertas Estadio: 5:00 pm

ROGER WATERS: 8:00 pm

*Programación sujeta a cambios

INGRESOS

Puertas de acceso tercer anillo

Ingreso 1 (Entre parqueadero norte del Estadio y Campincito): Localidad Cancha General (US +

THEM)

Ingreso 2 (Transversal 28 con Calle 57, Restaurante las Acacias): Localidades Oriental Alta,

Oriental Baja, y Oriental Norte Baja

Ingreso 3 (Carrera 28 con calle 53B): Localidades The Wall, Comfortably Numb, Oriental Alta y

Oriental Baja

Ingreso 4 (AV NQS con calle 53B, Puente Peatonal): Localidades The Wall, Comfortably Numb y

Palcos IDRD

Ingreso 5 (Carrera 30 frente a centro de incorporación): Localidades Norte Alta, Occidental Alta,

Occidental Baja

Puertas de acceso a cada localidad

The Wall: Puerta 24

Comfortably Numb: Puertas 23 A y 23

Cancha General: Puerta de Maratón Norte

Oriental Alta, Oriental Baja: Puertas 15 a 23

Oriental Norte Baja: Puertas 13 y 14

Occidental Alta, Occidental Baja: Puertas 1 a 6

Norte Alta: Puertas 7 a 10

Personas con movilidad reducida

Para las localidades de cancha (The Wall, Comfortably Numb, Us + Them, podrás entrar por el ingreso 2 ubicado por la transversal 28 con 57 (Restaurante Las Acacias). En esta localidad solo se permite el ingreso a mayores de edad.

Puerta de acceso: Puerta 11

Para las localidades de gradería (Wish You Were Here, Dark Side of The Moon, Time, Animals), podrás entrar por el ingreso 4 ubicado en la carrera 30 con 53 B (Esquina de la estación de servicio ESSO)

Puerta de acceso: Puerta Tapete Rojo Jugadores, Costado Occidental

Toda persona con movilidad reducida tiene derecho a un (1) acompañante. Ambos deben

ingresar con boleta del evento.

TRANSPORTE

CIERRES VIALES

Desde el lunes 19 de noviembre a las 7:00pm:

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre la Carrera 30 (Av. NQS) y la Carrera 28, incluidos andenes norte y sur.

Desde el martes 20 de noviembre a las 7:00pm:

Cierre total de la Calle 57A entre la Carrera 30 (Av. NQS) y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos andenes de los dos costados.

Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Calle 57, incluido el andén del costado occidental. El andén del costado oriental no se verá afectado.

Cierre parcial del andén oriental de la Carrera 30 (Av. NQS) entre calle 53B bis y Calle 53B.

Cierre controlado de la Carrera 28 entre Calle 53B y Calle 53B bis, con ingreso controlado al parqueadero sur del campin, a través de la Calle 53B.

Desde el día del concierto a las 8:00am:

Cierre de la Calle 53B entre la Carrera 30 y la Carrera 28, según lo solicitado por las autoridades distritales para el tránsito seguro de peatones. Este cierre se realiza normalmente desde las 08:00 am del día del evento o según la demanda de público.

DESVÍOS RECOMENDADOS

Los vehículos que tomaban la Calle 53B Bis a la altura de la Carrera 30 (Av. NQS) al oriente, deben continuar al norte por este corredor, tomar la Diagonal 61C y continuar al norte por la Carrera 24.

Los vehículos que tomaban la Carrera 24, Transversal 28 al sur, deben tomar la Calle 57 al oriente, Transversal 25 al sur, Calle 53B al oriente y continuar al sur a través de la Carrera 24, donde tendrán dos opciones: primero tomar la Calle 51 al occidente y Carrera 30 (Av. NQS) al norte o segundo, dirigirse al occidente a través de la Calle 53.

Los vehículos que circulan por la Calle 57 y quieren tomar la Transversal 28 al sur, deben tomar la Carrera 22 al sur, Calle 53 al occidente y buscar conectividad al sur.

TRANSPORTE PÚBLICO

PUNTOS DE RECOGIDA DE TAXIS

Bahía de parqueo de Movistar Arena

Transv 28 del restaurante Las Acacias hacia el norte

•Diagonal 61C al oriente de la Movistar Arena sobre la escuela de tenis

•Calle 59 con Cra 30 costado occidental del estadio para quienes van hacia el sur

TRANSMILENIO SITP ZONAL Y TRONCAL

Las estaciones más cercanas están ubicadas sobre la carrera 30: Campin U. Antonio Nariño, Movistar Arena.

Transmilenio finalizará su operación a las 23:00 horas. Revisa tu plan de viaje según rutas en http://www.transmilenio.gov.co/

PARQUEADEROS

Si decides llevar vehículo, los siguientes son los parqueaderos de servicio público cercanos, debes consultar previamente tarifas y horarios.

Parqueadero Norte Estadio el Campín

Carrera 21 No. 53-06

Calle 63 No. 23

Carrera 17 No. 63-57

Carrera 22 No. 62

Calle 56 No. 17

Centro Comercial Galerías

PUNTO DE ENCUENTRO SALIDA DEL CONCIERTO

Si has acordado con familiares o amigos que te recojan finalizando el concierto, recomendamos que este punto sea cercano a la bahía de Movistar Arena, costado norte del estadio (Diagonal 61C).

SERVICIOS

Puntos de encuentro

Se ubicarán 5 tótems informativos en cada uno de los ingresos del tercer anillo que estarán numerados de la siguiente manera:

Av. NQS con calle 53b

Av. NQS parqueadero norte hacia Movistar Arena.

Separador calle 57 con calle 27

Anden calle 53 con Transv. 28

Av. NQS con calle 53 puente peatonal

BAÑOS

En filtros, pasando el tercer anillo se encuentra el servicio de baños móviles. Estos estarán operando desde las 08:00 de la mañana y hasta su capacidad total. Dentro del estadio cada localidad cuenta con baños: En las localidades de cancha, ubicados a los costados. En las localidades de graderías se utilizarán los baños propios del estadio.

SALUD

En el evento encontrarás 5 puntos de salud equipados para atender eventualidades de salud de los asistentes en donde se realiza una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro hospitalario si la emergencia lo requiere.

1 en oriental norte

1 en oriental sur

1 en cancha (cubriendo ambas secciones)

1 en occidental

1 en la enfermería del estadio en cancha

ALIMENTOS Y BEBIDAS

En el evento encontrarás puntos de comida y bebidas. De igual forma, personal debidamente identificado recorrerá las localidades para llevar este servicio. No olvides disponer de efectivo, no hay cajeros automáticos; algunos puntos recibirán tarjetas pero están sujetos a la disponibilidad de red con que se cuente ese momento. Para las localidades en graderías estarán ubicados en las zonas de comidas habituales del estadio las cuales estarán señalizadas. Para las localidades The Wall y Comfortably Numb encontrarás puntos a los lados de la localidad. Para cancha general se ubicarán zonas en la parte baja al costado norte del estadio.

MERCHANDISING

En todas las localidades encontrarás puntos de venta de merchandising oficial de Roger Waters. En estos puntos reciben tarjetas sujeto a disponibilidad de red.

BOLETERÍA

La única empresa autorizada para venta de boletería es Tu Boleta. Recomendamos abstenerse de comprar boletas en otro canal ya que podrías ser víctima de fraudes y sobrecostos.

Recuerda reclamar tus boletas con anterioridad:

Puntos Tu Boleta

Taquilla del evento y atención al cliente: Taquilla de la Movistar Arena (Costado Sur), desde las 9am

Punto El Campin: Carrera 28A No. 53A-66, Local 25, detrás de la Estación ESSO de la Av. 30. Horario: 11:00 am a 2:00 pm y 3:00pm a 7:00 pm

Centro Comercial Galerías: Calle 53 con carrera 27 entrada puerta 5. Horario: 11:00 am a 2pm y 3pm a 7:00 pm

Ten en cuenta estas recomendaciones sobre la boletería.

No compres boletas a vendedores ambulantes, podrías recibir una boleta falsa.

Evita ser víctima de robo en la fila, cuida tus pertenencias en todo momento.

Observa quien está a tu alrededor, informa a las autoridades si nota personas sospechosas.

El único momento en el que debes entregar tu boleta a alguien es a la hora del ingreso, a quien hace el control de acceso. Conserva tu entrada hasta que finalice el evento.

Toma una fotografía de tu boleta, eventualmente podría ser de ayuda en caso de pérdida o robo, lo cual no garantiza que puedas ingresar al evento.

No tengas las boletas a la vista, protégelas de la lluvia.

Si se detectan boletas adulteradas, los códigos de barras serán cortados y declaradas como boletas inválidas y no podrán ingresar al evento.

El cuidado y correcto uso de la boleta es responsabilidad del comprador.

Ahorra tiempo: infórmate con el personal logístico y con los tótems informativos que estás en el ingreso y fila correcta.

SEGURIDAD

Restricciones

Edad mínima: 6 años para las localidades en gradería, 18 años para las localidades en gramilla. Todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable.

No se permitirá el ingreso de comidas y bebidas al estadio.

No se permitirá ocupar silletería que no corresponda a la indicada en tu boleta.

No está permitido pararse en las sillas, a riesgo de ser expulsado del evento.

No es permitido el reingreso al Estadio. Después de verificada y cortada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

No está permitido el ingreso de bancos ni sillas portátiles.

No es permitido acampar en inmediaciones del estadio, ni ingresar casas de campaña.

No está permitido el ingreso de latas ni envases de vidrio.

No está permitido el ingreso de armas, elementos corto punzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes. Si se te retiene algún elemento no permitido, recuerda que no seremos responsables de su cuidado y/o custodia.

No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

Ten en cuenta que no está permitido fumar.

No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con

lente intercambiable).

Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador sin importar el lugar donde se haya adquirido.

RECOMENDACIONES GENERALES

Ten en cuenta que, como asistente al concierto, puedes ser grabado o fotografiado como parte del registro de la experiencia en el concierto e interacción con las marcas participantes, y aceptas el uso y divulgación de tu imagen en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.

Asiste con ropa y zapatos cómodos de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad, para ese día el pronóstico del clima es día nublado y con alta probabilidad de lluvia. No lleves paraguas o sombrilla, recomendamos el uso de impermeable.

Recuerda llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes.

Si asistes con adultos mayores o personas con movilidad reducida solicita apoyo al personal de logística (911).

Por recomendación de las autoridades, no está permitido el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo.

Establece previamente un punto de encuentro con las personas que te acompañan.

Si te extravías acude a un punto de encuentro y solicita apoyo a un logístico identificado o policía.

Sigue en todo momento las indicaciones del personal de logística.

El personal de logística está debidamente uniformado e identificado. NO entregues tus boletas a ninguna otra persona. Si tienes alguna duda acude al personal de logística o seguridad.

En caso de emergencia sigue las recomendaciones del personal logístico, conservando la calma.