Periodista es besada por un hombre mientras transmitía en directo desde Rusia

La reportera María Gómez, quien trabaja para la cadena de televisión Mediaset, no aguantó su indignación y publicó el video donde un sujeto llega de la nada y le da un beso mientras ella estaba transmitiendo en vivo.

Aunque este no es el primer caso que se conoce en lo que lleva el mundial de Rusia, pues se volvió una tendencia robarle besos a las reporteras mientras están trabajando, así como le pasó a la colombiana Julieth González Therán, a Malin Wahlberg de Suecia, y a las colegas Laura Zago y Julia Guimarães de Brasil.

Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor”, escribió María Gómez en su cuenta de Twitter enseñando el video.

Moscú. Hoy mismo.

