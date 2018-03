Pearl Jam presenta canción en contra del gobierno de Donald Trump

El grupo de grunge y rock alternativo formado en Seattle, Estados Unidos, en el año 1990, Pearl Jam, lanzó a través de su cuenta de Twitter, un fragmento de su primera canción después de cinco años sin música nueva, ‘Can’t deny me’, cuya letra ha dejado en evidencia el descontento político que tiene la banda con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Eddie Vedder, el cantante y líder, canta en un fragmento del single:

“Puedes volar más alto, más lejos, más rápido / puedes ser rico, pero no puedes negarme / No tengo nada, nada más que la voluntad de sobrevivir / No puedes controlarme y no puedes negarme/ El país que representas se encuentra en condición critica”