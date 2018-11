¡Nos ilusionaron! Maluma desmiente su retiro de la música

El rumor surgió gracias a que el mismo cantante de reguetón asegurara que se encontraba en una etapa de “alimentación de alma”, y por esta razón se retiraba indefinidamente de la música, rumor que no solo ilusionó a muchos, también fue tomando fuerza a través de las redes sociales.

“Se viene un poco de descanso para mí, necesito alimentar mi espíritu…Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu; esta semana me voy a concentrar en trabajar en mí, en mi espíritu, que creo que es necesario también; así que les envío besos y me voy a reportar allí de vez en cuando, ya saben que nunca los olvido. Los amo”, este fue el mensaje que llenó de alegría a quienes no se sienten muy a gusto con su música.

Sin embargo el mismo artista urbano desmintió la noticia, argumentando que “Hombre de bozo besa sabroso”, y bueno… al finalizar el mensaje remató con “Pd: aún no me retiro”…