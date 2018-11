La increíble presentación de Robbie Williams en el Corona Capital que dejó satisfechos a todos sus seguidores

Algo muy común que pasa cuando salimos de algún concierto, es que no quedamos totalmente satisfechos, sea por la organización, el sonido, la actitud de los artistas o simplemente el clima, sin embargo, aún hay músicos que combinan todos los elementos para presentar un excelente show a sus fanáticos, como fue el caso de Robbie Williams en su presentación en el Corona Capital, pues demostró por qué es uno de los showmans más carismáticos y amados alrededor del mundo.

El músico no solo tocó sus éxitos más conocidos en el Corona Capital, pues se puede decir que su show se convirtió en una especie de stand up que logró enamorar a sus fanáticos y no tan fanáticos.

Podemos decir sin duda alguna que el show de Robbie Williams fue el mejor del primer día del Corona Capital 2018 y aquí les daremos las razones que nos contaron el Vikingo Camilo Ramírez y Fany Mora, la oyente ganadora de Radioacktiva que viajó a México al festival musical.

El músico estadounidense realizó un recorrido por sus más grandes éxitos de todos los tiempos, tocó canciones como “Rudebox”, “Tripping”, “Feel”, “Come Undone”, “My Way”, “Rock DJ”, “Angels”, entre otras, las cuales hicieron corear a los asistentes del Corona Capital.

Robbie Williams es muy carismático y enérgico en el escenario, por eso no resulta extraño que le importe un carajo lo que haga o no sobre la tarima, algo que hace que los fanáticos se conecten con él. El músico usó una falda durante la presentación y no desaprovechó ningún momento para mostrar sus nalgas o abdomen marcado, algo que no generó algo negativo, sino los gritos y suspiros de todos sus fanáticos.

A Williams le gusta mucho conectarse con sus fanáticos, por eso, cuando cantó ‘My Way’, hizo que los fanáticos hicieran karaoke y la corearan junto a él. En un momento también cantó una parte de “Take On Me”, de A-Ha, para poner a prueba el conocimiento musical de sus seguidores.

El músico es muy agradecido con sus padres, pues sabe perfectamente que sin ellos no habría llegado tan lejos, por eso, en modo de agradecimiento, subió a la tarima a su padre Pete Conway, para cantar juntos “Better Man”, un momento muy emotivo para ellos y para el público.

Robbie Williams mostró su agradecimiento a sus fanáticos mexicanos y de todo el mundo que viajaron para verlo en el festival. En un momento le dedicó “She’s The One” a una joven del público y a otra la invitó a subir con él a la tarima para abrazarla, darle un beso y cantarle “Something Stupid”.

El concierto del músico fue como El Gallo, mágico-cómico y musical de principio a fin, algo que lo hizo diferente y resaltar frente a los demás artistas.

Williams cerró con broche de oro el concierto, pues finalizó con “Angels”, canción que la audiencia coreó mientras el showman desapareció del escenario y dejó a todos con muchísimo sentimiento.

Revise aquí los mejores momentos de Camilo Ramírez y Fany Mora en México:

El Corona Capital no ha finalizado, esperamos que el show de Imagine Dragons sobrepase todo lo que pasó en el Festival realizado en Ciudad de México.