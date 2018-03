¿La embarró? Emma Watson enseña su nuevo tatuaje… con error gramatical

La famosa actriz británica apareció en la fiesta de Vanity Fair, reunión previa a la entrega de los Premios Oscar, con un nuevo tatuaje con el que demostró su apoyo al movimiento Time’s Up, el cual lucha contra el acoso sexual. Sin embargo su tatuaje, el cual mostró en su brazo derecho, parece tener un error gramatical.

Según apuntó la Revista People el tatuaje de la actriz es temporal, pero eso no impidió que usuarios de las redes sociales aclararan que al texto le faltara el apóstrofe de Time’s Up y no Time Up.