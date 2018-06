Guionistas de Marvel aconsejan a los de DC para que tengan éxito con sus películas

Cada quien tendrá sus propios argumentos para inclinarse por el universo Marvel o el universo DC, lo cierto es que en los último meses cada uno ha hecho lo posible para que sus fieles sigan teniendo la satisfacción de amar a sus superhéroes favoritos.

Por su parte, Marvel, en alianza con Disney, trata de sacar varias producciones por año, algunas de gran impacto y otras que reciben cientos de críticas.

Por su parte, DC con Warner ha tenido varios problemas para lograr quitarle el trono a Marvel, pues con cintas como ‘El Escuadrón Suicida’ y ‘Batman vs Superman’ no ha sido suficiente para competirle de manera más directa. De paso, la crítica hizo trizas a ‘La Liga De La Justicia’, la producción más importante de DC hasta el momento. Como estrategia comercial, según los expertos, ‘Wonder Woman’ es la única que ha superado las expectativas.

En un acto de solidaridad y con las palabras más indicadas, los guionistas de ‘Avengers: Infinity War’ dieron algunos “consejos” a DC sobre cómo mejorar en ciertos aspectos sus personajes y producciones.

“Creo que deberían hacer lo que Marvel hizo por necesidad. Marvel no tenía los derechos para el cine de sus personajes más famosos. No tenían a Spider-Man, no tenían a los X-Men, así que tuvieron que indagar y encontrar otros personajes. Iron Man no era un personaje tan famoso, pero hicieron una gran película sobre él”.

En conversación con Kevin Smith, Stephen McFeely y Christopher Markus, recordaron como Thor o los Guardianes De La Galaxia, que eran personajes de poco reconocimiento, terminaron ganando un gran espacio en el universo Marvel.

Los guionistas también recomendaron que dejen de adaptar más películas de Batman y Superman, aconsejando a DC que busque más personajes que podría ser de gran importancia.