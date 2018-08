¡POR FIN! Ya se pueden escuchar en las plataformas digitales 23 discos de Prince

Después de que Sony y los herederos de Prince llegaran a un acuerdo, los fanáticos del cantante, compositor, bailarín, actor, filántropo y multiinstrumentista estadounidense, podrán escuchar 23 discos de estudio originales, los cuales fueron grabados entre los años 1995 y 2010.

Los fanáticos de Prince, también podrán escuchar una antología con 37 canciones especialmente seleccionadas del periodo en que se grabaron los discos liberados.

Los discos, que llegaron el pasado 17 de agosto a Internet, se podrán escuchar en dos de las principales plataformas de streaming como lo son Spotify y Apple Music.

En un comunicado, los herederos de Prince y Sony afirmaron que:

Muchos de estos álbumes, largamente buscados por los fanáticos y los coleccionistas, están disponibles por primera vez para su transmisión y descarga, agregando más de 300 canciones esenciales de Prince al catálogo impreso en línea del artista.

Esta es la lista completa de discos que los seguidores del músico estadounidense podrán escuchar en las plataformas de streaming:

The Gold Experience (1995)

Chaos and Disorder (1996)

Emancipation (1996)

Crystal Ball (1998)

The Truth (1998)

Rave Un2 The Joy Fantastic (1999)

Rave In2 The Joy Fantastic (2001)

The Rainbow Children (2001)

One Nite Alone… (2002)

One Nite Alone…Live! (2002)

One Nite Alone…Live – The Aftershow: It Ain’t Over (Up Late with Prince & The NPG) (2002)

Xpectation (2003)

N.E.W.S. (2003)

C-Note (2004)

Musicology (2004)

The Chocolate Invasion (Trax de NPG Music Club: Volume 1) (2004)

The Slaughterhouse (Trax de NPG Music Club: Volume 2) (2004)

3121 (2006)

Planet Earth (2007)

Indigo Nights (2008)

LOtUSFLOW3R (2009)

MPLSoUND (2009)

20Ten (2010)

Prince Anthology: 1995-2010

La compilación Prince Anthology: 1995-2010 incluye las siguientes pistas:

“Emancipation” (de Emancipation, 1996)

“Black Sweat” (de 3121, 2006)

“P. Control” (de The Gold Experience, 1995)

“Crucial” (de Crystal Ball, 1998)

“The Love We Make” (de Emancipation, 1996)

“Eye Hate U “(de The Gold Experience, 1995)

“The Greatest Romance Ever Sold” (de Rave Un2 the Joy Fantastic, 1999)

“Eye Love U, But Eye Don’t Trust U” (de Rave Un2 the Joy Fantastic, 1999)

“Gold” (de The Gold Experience, 1995)

“Guitar” (de Planet Earth, 2007)

“Dream Factory” (de Crystal Ball, 1998)

“The Work Part 1” (de The Rainbow Children, 2001)

“Call My Name” (de Musicology, 2004)

“Strays of The World” (de Crystal Ball, 1998)

“Shhh” (de The Gold Experience, 1995)

“Dreamer” (de LOtUSFLOW3R, 2009)

“Chaos and Disorder” (de Chaos and Disorder, 1996)

“Endorphinmachine” (de The Gold Experience, 1995)

“Musicology” (de Musicology, 2004)

“Northside” (de The Slaughterhouse, 2004)

“When Eye Lay My Hands on U” (de The Chocolate Invasion, 2004)

“Beautiful Strange” (de Rave In2 The Joy Fantastic, 2001)

“Future Soul Song” (de 20Ten, 2010)

“Empty Room” (de C-Note, 2004)

“3rd Eye” (de The Truth, 1998)

“U’re Gonna C Me” (de One Nite Alone…, 2002)

“Dinner With Delores” (de Chaos and Disorder, 1996)

“Ol’ Skool Company” (de MPLSoUND, 2009)

“4ever” (de LOtUSFLOW3R, 2009)

“West” (de N.E.W.S., 2003)

“Xpedition” (de Xpectation, 2003)

“Muse 2 The Pharaoh” (de The Rainbow Children, 2001)

“Somewhere Here On Earth” (de Planet Earth, 2007)

“U Make My Sun Shine” (de The Chocolate Invasion, 2004)

“1+1+1 Is 3” (de The Rainbow Children, 2001)

“Chelsea Rodgers” (de Planet Earth, 2007)

“We March” (de The Gold Experience, 1995)