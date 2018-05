Con divertida carta, Deadpool celebró el triunfo cinematográfico de ‘Avengers’

Como era de esperarse, ‘Avengers’ superó todos los números en su primer fin de semana, y no fue para menos, teniendo en cuenta que reunió a los protagonistas de las 18 películas de Marvel en un solo filme.

Sin embargo Deadpool quería pertenecer a tan digna reunión, al menos así lo dejó claro el actor Ryan Reynolds, quien publicó una divertida carta donde ‘Tony Stark’ descarta al mercenario de ser parte de los ‘Avengers’:

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 29, 2018