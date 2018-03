El músico estadounidense, que hace parte de la agrupación The Black Keys junto a Patrick Carney, Dan Auerbach, lanzó su más reciente canción en solitario llamada ‘Up on a Mountain of Love’.

Lo último que pudimos escuchar del músico fue Waiting on a Song, su más reciente álbum que sacó en el año 2017.

‘Up on a Mountain of Love’ ya cuenta con videoclip; una animación dirigida por Omar Juarez: