Arctic Monkeys anuncia gira para el 2018 con promesas de nuevo disco

El 2018 parece traer cosas positivas para el rock, y como ejemplo de ello, Arctic Monkeys se desempolva para confirmar sus primeras fechas de gira después de cuatro años sin pisar el escenario.

Los británicos llegaron con dos sorpresas nuevas: la primera fue con anuncio incluido y se trata de varias fechas en diferentes festivales lo largo de Europa y uno en Norteamérica; la otra noticia viene con un cambio de imagen, así es, el logo de la banda se transformó, algo que da pie para hablar de un posible nuevo disco.

De esta manera es como Alex Turner y su agrupación ilusionan con nueva música a sus fans, mientras que pasarán por varias ciudades llevando sus sonidos que, esperemos, cuenten con un álbum hermano:

Primavera Sound, Spain (June 2)

Best Kept Secret, Netherlands (June 8)

Firefly Festival, Delaware, US (June 14-17)

Southside Festival, Germany (June 22-24)

Hurricane Festival, Germany (June 22-24)

TRSNMT, Scotland (July 1)

Open’er, Poland (July 4)

Rockwave Festival, Greece (July 6)

Rock Werchter, Belgium (July 8)

NOS Alive, Portugal (July 12)

Madcool Festival, Spain (July 13)

OYA Festival, Norway (August 8)

Way Out Festuval, Finland (August 9-11)

Flow Festival, Finland (August 11)

Sziget Festival, Hungary (August 14)