El álbum ‘Back In Black’ de AC / DC se relanzará en cassette

El clásico LP de 1980 de AC/DC, ‘Back In Black’, se relanzará en cassette el Record Store Day; la celebración anual que realizan las tiendas de discos independientes, que tendrá lugar el sábado 21 de abril. El cassette estará disponible a través de RCA en una edición limitada de 2,500 copias.

El 25 de julio de 1980, AC/DC lanzó ‘Back In Black’ en los EE. UU. Fue el primer álbum de la banda sin el cantante Bon Scott, que había fallecido unos meses antes.

‘Back In Black’ incluía los singles ‘You Shook Me All Night Long’, que alcanzó el No. 35 en el Billboard Hot 100, y ‘Back In Black’, que alcanzó su punto máximo en el No. 37.

A pesar de su éxito masivo, nunca fue más alto que el No. 4 en las listas de álbumes. El siguiente álbum de la banda, ‘For Those About To Rock’, alcanzó el número 1.

‘Back In Black’ es el número 6 en la lista de los álbumes más vendidos en los EE. UU.

El álbum fue producido por Robert ‘Mutt’ Lange, quien también produjo para Def Leppard, Foreigner, The Cars, y Bryan Adams.

