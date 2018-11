14 años después, Jack Black se reúne con sus alumnos del ‘School of Rock’

Un video que llegó justo a la infancia de quienes vieron una de las películas más famosas de Jack Black, se trata de ‘School of Rock’, la cinta donde el actor interpreta a un profesor que llevó a sus alumnos por el buen camino del rock n roll.

Aunque la reunión no estaba previamente preparada, pues por cosas del destino se vieron gracias al concierto de Tenacious D en Chicago, donde el ex baterista de la banda escolar, Kevin Clark (más conocido como Spazzy McGee) llegó hasta el lugar para saludar a su maestro.

El video fue compartido por TMZ: