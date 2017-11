En el 2008, Nicholas Petricca, vocalista de a banda, fundó la agrupación que desde aquel año Walk the Moon ha cambiado de integrantes en repetidas ocasiones hasta llegar a su alienación actual, entre ellos Kevin Ray, Sean Waugaman, y Eli Maiman.

El nombre de esta agrupación estadounidense nace gracias a la canción “Walking on the Moon” de The Police.

Hoy Walk the Moon llega como banda protagonista de El Gallo con su canción ‘Surrender’.