[Video] ¡Fuck Yeah! Eagles tendrá una reedición del clásico “Hotel California” en su aniversario 40

La ‘reedición’ que será por motivo de su aniversario no. 40 ya tiene fecha de publicación y es el 24 de noviembre del presente año.

“Hotel California” fue publicado originalmente en 1976 y en esta reedición podremos escuchar los tracks originales con sonido remasterizado, además de 10 grabaciones en vivo inéditas.

Esta grabaciones son de un show ofrecido en Los Angeles (California) en 1976. Además, al parecer podremos temer un libro, imágenes de la banda en esa época y un poster.

Este nuevo álbum estará disponible en formato CD y Blu-ray. A continuación les dejamos el tracklist de esta reedición:

Disco 1: Álbum original

01. ‘Hotel California’

02. ‘New Kid in Town’

03. ‘Life In the Fast Lane’

04. ‘Wasted Time’

05. ‘Wasted Time (Reprise)’

06. ‘Victim of Love’

07. ‘Pretty Maids All in a Row’

08. ‘Try and Love Again’

09. ‘The Last Resort’

Disco 2: Live at The Los Angeles Forum, octubre 1976

01. ‘Take It Easy’

02. ‘Take It to the Limit’

03. ‘New Kid in Town’

04. ‘James Dean’

05. ‘Good Day in Hell’

06. ‘Witchy Woman’

07. ‘Funk #49’

08. ‘One of These Nights’

09. ‘Hotel California’

10. ‘Already Gone’