[Video] ¡Épico! Vea el presentador que se quitó la cabeza para presentar el clima en Halloween

Justo en el set de Met Office, el Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido, el presentador cargaba su cabeza en un brazo, mientras daba el pronóstico del clima, como si nada.

Tras él, se encontraba el mapa de Reino Unido, pero con un tema de Halloween. El mapa tenía los nombres de varias ciudades ligeramente cambiados, y un fondo verde, morado y rojo fluorescente.

Vea el video a continuación:

Happy Halloween! Here’s your spooky headless forecast for today & trick or treating tonight #Halloween https://t.co/0NJKMlwPvc 🎃👻🧙‍♀️ pic.twitter.com/PoMFAtCE7T

— Met Office (@metoffice) 31 de octubre de 2017