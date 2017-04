Tocan ‘Killins in the Name’ de Rage Against The Machine con instrumentos de juguete

Sería una mentira si decimos que nunca nos hemos disfrutado una canción de “Rage Against the Machine”, la banda que llegó en la década de los 90 y que hasta el día de hoy sigue siendo protagonista en nuestros reproductores de música.

Pues bien, unos maestros decidieron interpretar su propia versión de “Killins in the name” pero con instrumentos musicales infantiles, algo que a simple vista no se ve tan fácil y de hecho no lo es.

Los encargados de hacer esta versión fueron los chicos del canal de YouTube ‘THE WACKIDS’, quienes con una batería de Spiderman, una miniguitarra de plástico y unas campanas de bebé, le dieron el voltaje necesario a Killins in the name.