The Killers nos cuenta por qué las nuevas bandas son ‘tan malas’

A medida del tiempo y luego de que llegaran bandas como The Killers o The Strokes, fueron llegando nuevos proyectos como Arctic Monkeys, Foals entre otros.

A pesar de que las ‘nuevas bandas’ sean tan buenas y tengan una gran acogida por parte del público, no hay que mentirnos, ya que no tienen el mismo impacto con su música como sí lo tuvieron otras bandas muchos años atrás.

Claramente nos surge la duda de por qué pasa esto y en una reciente entrevista, The Killers nos la despejó. Resulta que Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. decidieron dar su punto de vista y esto fue lo que afirmaron:

“No hemos tenido a alguien lo suficientemente bueno. Si hubiesen bandas como The Strokes o Interpol, la gente hablaría de eso. Si hubiesen unos chicos por ahí fuera (refiriéndose a Brooklyn)tocando “Obstacle 1″ esta noche, me enteraría de eso, ustedes se enterarían de eso. Pero no es así.Muchos de nosotros en esa escena pudimos hacerla en nuestro primer disco. En los 80 y 90 la gente tenía tiempo de crecer, y eso no definitivamente no estará permitido nunca más. Mírennos, The Strokes, White Stripes, Franz Ferdinand, incluso Razorlight, Kaiser Chiefs, todas esas bandas. Kings of Leon. Las canciones eran fuertes en sus primeros discos. Usualmente le toma a la gente tres o cuatro álbumes llegar ahí”. afirmó Brandon Flowers.