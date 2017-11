Sin querer, actor de Stranger Things se “levanta” una sensual modelo de 27 años

En el ojo del huracán se encuentra la modelo Ali Michael por “echarle los perros” a Finn Wolfhard a través de su cuenta de Instagram: “”No es por ser rara pero llámame en 4 años”, este fue el mensaje por el que recibió miles de críticas de parte de los fanáticos de la serie.

this is disgusting, she’s literally 27 and he’s 14 what the fuck pic.twitter.com/apZRunPlIR — cal (@tomothyholland) October 30, 2017

Mientras algunos entendieron el mensaje como algo chistoso y sin necesidad de llevarlo a malos pensamientos, otros lo calificaron como un insulto pasado de obscenidad, teniendo en cuenta que ‘Mike’ apenas tiene 14 años.

Sin embargo y después de las críticas, la modelo se retractó a través de sus redes sociales, dejando claro que solo se trató de una broma:

“Hola, ayer publiqué una foto de Mike de ‘Stranger Things’ y escribí ‘llámame en 4 años’. Fue completa y absolutamente una broma, pero entiendo que la gente se haya sentido ofendida. Fue errado bromear sobre ello y me disculpo. No quiero que Mike de ‘Stranger Things’ me llame. Espero que esto aclare las cosas”.