¿Ronaldo se va del Real Madrid?

En los principales medios deportivos de Portugal ya aseguran que CR7 tomó la decisión de no regresar al equipo merengue tras la denuncia por fraude fiscal.

Si no tienen idea de lo que les estamos hablando, resulta que el Ministerio Fiscal de España acusa a Cristiano Ronaldo de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Estos presuntamente fueron cometidos entre 2011 y 2014 y suponen un fraude tributario de 14.768.897 de euros.

Y entonces… ¿Porqué se iría del club blanco si lo uno no tiene que ver con lo otro? Según el diario ‘A Bola’, el bicampeón de la Champions League está disgustado con el club debido a la “falta de apoyo” ante la demanda por fraude “voluntario” y “consciente” de sus obligaciones fiscales en España.

via GIPHY

En la noticia, primera plana del periódico ‘A Bola’, dicen que la decisión del crack de abandonar España habría sido tomada hace dos o tres meses y podría hacerse pública luego de sus vacaciones tras la Copa de Confederaciones.

El hecho también fue registrado por un diario español de reconocida tendencia madridista, el diario Marca, donde aseguran que el elenco merengue trató de calmar al 7 tras lo que sería una decisión inmediata y sin vuelta atrás.

Por otro lado, las reacciones en redes no se han hecho esperar.

Real Madrid and Man Utd fans right now pic.twitter.com/sUXzigU5TT

Incluso equipos como el Sporting Lisboa y el Bolton dieron de qué hablar. Uno de ellos le dio la “bienvenida” y el otro hizo énfasis en que nunca se les pasaría por la cabeza ficharlo.

We can confirm we won't be holding talks with Cristiano Ronaldo 😉 #BWFC https://t.co/dw4Z9p76qR

— Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) June 16, 2017