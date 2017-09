Peruanos se abrazan, aplauden y celebran el gol de su selección en pleno velorio

#CuriosidadesEnLaWebDéjenlo "dormir " a don Lucho:FAMILIARES DEJAN AL MUERTO DE LADO PARA GRITAR LOS GOLES DEL PERÚNuestro PERÚ es LINDO y aunque parece una broma, la gente dejó al muerto ⚰️ de lado para no perderse el Ecuador vs Perú ⚽⚽ en medio del VELORIO 😭😭. No se puede negar que AMAMOS a nuestra Selección #Arriba_Perú 🇵🇪. Al final el partido acabó cerca de las 6.00 pm, de manera que ya no llegaron al cementerio

Publicado por Chimbote En La Web en Miércoles, 6 de septiembre de 2017