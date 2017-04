Marilyn Manson aterroriza a los seguidores con esta serie de videos

Instagram es la aplicación perfecta para pasar horas viendo videos y fotografías mientras tenemos el celular en la mano, pero lo que no recomiendan los seguidores de Marilyn Manson es visitar su perfil en la noche, ya que una serie de macabros videos han dejado a más de uno sin dormir.

Aunque algunos de los videos pasan desapercibidos, otros dejan un sabor de miedo, ya que la sangre no se hace esperar en algunos de los clips (de los que no se sabe si son casos verdaderos), y otros que parecen ser sacados del Silent Hill o de The Blair Witch Project.

Así que es mejor que los veamos a plena luz del día…

Hisatrocitionics. Una publicación compartida de Marilyn Manson (@marilynmanson) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 10:40 PDT

“And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.” Film by Agata Alexander Una publicación compartida de Marilyn Manson (@marilynmanson) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 10:48 PST