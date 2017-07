Macaulay Culkin reaparece con nueva imagen que sorprende al mundo

Para nadie es un misterio que algunas de las pequeñas promesas de Hollywood con el pasar de los años le dan un giro inesperado a sus vidas, cambiando de profesión, personalidad y apariencia. Este es el caso de Macaulay Culkin, recordado por ser el pequeño travieso de ‘Mi Pobre Angelito’, Kevin McCallister.

Después de una vida llena de mucho descontrol, el pasado domingo este actor apareció presentando al mundo su nueva imagen, con la que evidentemente se ve que superó todas las pruebas de su vida, o al menos eso es lo que aparenta.

Pelo corto, aspecto saludable y unos grandes lentes, quizá como muchos imaginaron al pequeño Kevin en su adolescencia.

La fotografía que fue captada mientras Culkin salía de un restaurante ubicado en Los Ángeles dejó sorprendido al mundo:

Is it just me or does Macaulay Culkin look like @hughes_cash in 2042?! 👶🏼🌴 #loveisland pic.twitter.com/H1DusmIWzT

— Sarah Cottier (@sassyc_001) July 25, 2017