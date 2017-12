¡A llorar se dijo! Tal parece que el próximo álbum de Slipknot sería el último

No es por nada, pero Slipknot nos hace sufrir cada vez que lanza un nuevo álbum. Porque sí, la felicidad es enorme cuando sacan un nuevo trabajo y la gira del mismo pero después de que se acaba no se sabe qué va a pasar con ellos.

Resulta que en The Jasta Show, Shawn “Clown” Crahan fue entreviststado y aunque se vio dudoso de la realización de este nuevo trabajo, él cree que puede ser el último de la banda.

“Tenemos algunas cosas compuestas. Creo que este disco podría ser el último. Todos nos estamos poniendo viejos. No me gusta decirle a la gente, ‘¡Hey, eso es todo!’, porque no tengo que molestar a nadie”, afirmó Clown.