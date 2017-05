Liam Gallagher anuncia su próximo disco y dice que su hermano “no es competencia”

A través de su cuenta de Twitter, muy activo como siempre, Liam Gallagher comentó que su disco como solista ya está en camino, y como siempre, mandó un mensaje a su hermano Noel.

Un usuario en la misma red social le formuló aquella pregunta, y Liam le respondió “está por salir, león, paciencia, ningún apuro. No es como que haya mucha competencia ahí fuera, solo relájate, hermano”, lo que muchos tomaron como una referencia al material de su hermano con Damon Albarn, con quienes se ha mandado varios mensajes subidos de tono.

@kieranclews2001 It's coming me lion patience no rush it's not like there's much competition out there you just relax brother

