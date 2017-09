La esposa de Chester Bennington compartió un video del él 36 horas antes de que se suicidara

La muerte de Chester Bennington en julio sin lugar a dudas nos sorprendió a muchos en todo el mundo. El 20 de julio fue un día muy duro para todos los que admirábamos su música.

Ahora bien, dos meses después, Talinda, quien era su esposa, compartió un video sonde se ve él riendo y bromeando con sus hijos tan solo 36 horas antes de que se suicidara.

Aquí el video:

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017