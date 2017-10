Hija de Tom Petty se va en contra de revista Rolling Stone por “matar a su padre”

La muerte del ícono del rock el pasado 2 de octubre fue toda una confusión mundial, ya que en un principio, medios internacionales, confirmaron el fallecimiento del artista aún cuando se encontraba luchando por su vida, aunque con pocas probabilidades.

Debido a tanta confusión, Annakim Violette Petty, atacó a Rolling Stone acompañada de una portada que tiene a su padre en la revista.

@rollingstone my dad is not dead yet but your fucking magazine is ⚡️⚡️⚡️your slime😵 has been pieces of tabloid dog shit. You put the worst artists on your covers do zero research. How dare you report that my father has died just to get press because your articles and photos are so dated. I will fucking shit down your throat and your family’s . Try not being a trump vibe. This is my father not a celebrity. An artist and human being. Fuck u Una publicación compartida de Ilovemyfamily (@dadlivesmatteronelove) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 2:48 PDT

“@rollingstone mi padre no está muerto aún, pero su revista sí […] Ustedes ponen los peores artistas en sus portadas y hacen cero investigación. Cómo se atreven a reportar que mi padre murió solo para tener prensa, porque sus artículos y fotos son anticuados […] Traten de no ser una vibra de Trump. Este es mi padre, no una celebridad. Un artista, un ser humanos. Jódanse”.