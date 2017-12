Greta Van Fleet, banda protagonista de El Gallo con su canción ‘Safari Song’

Joshua “Josh” Kiszka, Jacob “Jake” Kiszka, Samuel “Sam” Kiszka yDaniel “Danny” Wagner son quienes conforman esta banda llamada Greta Van Fleet, agrupación de rock estadounidense formada en el año 2012.

Hace algunas semanas conocimos su más reciente trabajo discográfico llamado ‘From the Fires’, de donde salió una canción llamada ‘Edge of Darkness’. Pues bien, hoy en el gallo de Radioacktiva presentamos un nuevo tema de Greta Van Fleet, también perteneciente al ‘From the Fires’, llamado ‘Safari Song’.