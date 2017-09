Cosas que se pueden hacer en casa: Así suena Chop Suey en una batería Casera

Todo hemos hecho el famoso air guitar, hasta agarrar dos lápices y convertir las mesas, paredes como si fuera una batería, pero el no tener dinero para comprar una buena batería no detuvo a este joven, quien se puso creativo y literalmente formó su propia batería con material que botamos a diario a la basura.

Si bien el sonido no es el mismo que una batería de verdad, no se puede negar la calidad del trabajo, quien podría formar una banda cuyos instrumentos fueran creado a través de la basura Y así suena esta batería al ritmo de Chop suey de system of a down.