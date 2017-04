Así respondió Ryan Reynolds al fan que se tatuó su nombre en el trasero

Dentro de nuestro podio de actores favoritos siempre tendremos el número uno, sobre todo cuando es el encargado de interpretar el superhéroe que más nos gusta.

Este es el caso de un usuario que se encuentra en Twitter como ‘PoolSpidey’, el denominado fan número 1 de Ryan Reynolds, ya que decidió tatuarse una nalga con el nombre del actor. El tuit que rápidamente corrió por toda la red social llegó a manos de Ryan, quien no dudó en responder lo que pensaba sobre el extraño tatuaje:

“Oh Dios. Oh. Dios. Mío. ¿Qué has hecho? Menos mal que todas las letras de mi nombre son silenciosas”, ha respondido Reynolds.

Oh god. Oh. Dear. God. What have you done!? Thankfully, all the letters in my name are silent. https://t.co/Tf1E6BfBcC

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 20 de abril de 2017