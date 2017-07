Arcade Fire en Colombia: El sueño de la nación alternativa hecho realidad

Sí, es oficial, los headliners de Coachella, Lollapalooza Chicago, Glastonbury, Primavera Sound y muchos más festivales, llegan a Colombia.

Colombia experimentará el sueño lúcido de Arcade Fire por primera vez el próximo 5 de diciembre de 2017 en La Gran Carpa Las Américas en el marco de su gira Infinite Content Tour junto a sus nuevos camaradas, Bomba Estéreo. El sueño de la nación alternativa de Colombia por fin materializado.

“Existe una cierta pasión desinhibida en el enorme y denso sonido de Arcade Fire”, dijo David Bowie en marzo de 2005. Aquel año la banda canadiense cambió la historia del indie rock con Funneral, el debut más avasallador de la última década. Bowie se hizo fan.

Compró cientos de copias de Funneral y se las regaló a sus amigos. Compartió tarima en el Fashion Rocks con aquella legendaria interpretación de “Wake Up”. Regaló su voz para un fragmento de “Reflektor” en 2013. El Duque Blanco vio desde un principio lo que años después la radio mainstream, los Grammy y la industria descubrirían: Arcade Fire serían los headliners alternativos del Siglo XXI.

Win Butler, Régine Chassagne, Will Butler, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry y Jeremy Gara estarán el próximo 5 de diciembre en Bogotá para su encuentro definitivo con el público colombiano. Su exquisito catálogo de himnos indie, viajes electro eclécticos, guiños caribeños y coros de iglesia verá la luz en la noche bogotana.

Funneral definió el sentido ser de la banda. En 2006 sería Neon Bible el disco que introduciría un nuevo discurso que marcaría el concepto lírico de Arcade Fire: Dios, la televisión y la fragilidad espiritual del hombre moderno. Grabado en una iglesia en ruinas, Neon Bible dejó a su paso mantras como “Keep The Car Running”, “Intervention”, “No Cars Go” y “Black Mirror”. Cuatro años después vendría un huracán de desasosiego y celebración suburbana que llevaría a la banda al zénit de su carrera: The Suburbs.

The Suburbs encontró a Arcade Fire, Merge Records y el productor Markus Dravs en su pico creativo y conceptual. El resultado fueron 16 canciones convertidas en un alarido existencial hacia el mundo, los suburbios que han definido la sociedad norteamericana en los últimos 20 años ofrecieron el discurso de tal alarido que llevó al tercer disco de la banda a lograr cifras históricas para el indie: No. 1 en Reino Unido y en Billboard 200 de Estados Unidos, un BRIT Award, un Juno Award y el primer Grammy a Mejor Disco del Año para un acto indie, batiendo a Lady Gaga, Katy Perry, Eminem y Lady Antebellum.

“Él se ofreció a prestarnos sus servicios porque realmente le gustaba la canción. De hecho, básicamente nos amenazó: ‘Si no se dan prisa y mezclan esta canción, me la podría robar’. Así que pensamos, ¿por qué no dejar que cante en nuestra versión? Afortunadamente él accedió y quedamos muy contentos por eso”, dijo Reed Parry a NME, refiriéndose a la colaboración de Bowie en “Reflektor”, el tema homónimo de su cuarto disco.

Reflektor fue una reflexión estética y caribeña alrededor del ensayo “La época presente” del filósofo danés Søren Kierkegaard. Bowie, James Murphy, Ted Jensen, Kid Koala y la Orquesta Filarmónica de Praga se unieron a un comando de colaboradores que produjeron el álbum más bailable de la discografía de Arcade Fire.

El próximo 28 de julio la banda canadiense lanzará su último trabajo titulado Everything Now, que ya tiene rotando tres sencillos: “Everything Now”, “Creature Comfort” y “Signs of Life”. Luego de doce años de conciertos memorables (como aquel Coachella de 2006), colaboraciones delirantes (Daft Punk, Cyndi Lauper, Andrew Garfield, etc), himnos vibracionales (“Tunnels”, “Ready to Start”, “Afterlife”, etc) y cinco discos, Arcade Fire debutará en Colombia el próximo 5 de diciembre en La Gran Carpa Las Américas junto a Bomba Estéreo. Sus hermanos colombianos con los cuales compartieron tarima recientemente en Irlanda y que ahora comulgarán junto a la nación alternativa en Colombia.

Fuente: Comunicado Oficial | Páramo Presenta