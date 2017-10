Abogado colombiano afirma que se puede hacer efectiva la denuncia que Chile puso ante Fifa

El abogado deportivo que afirmó que la denuncia de Chile se podría hacer efectiva es Andrés Charria, el mismo que logró recuperar la medalla olímpica de María Luisa Calle.

Para los que no sabían, la FIFA recibió y aceptó estudiar la demanda que un grupo de abogados chilenos que afirmaron que hubo manipulación del resultado entre Perú y Colombia en las eliminatorias al Mundial 2018.

Andrés afirma que deberíamos preocuparnos porque: “es que con esta tendencia de Fifa a castigar y tratar de mostrar una fachada limpia, están en una especie de cacería de brujas que no es la adecuada”, afirmó en Antena2.

“Personalmente me parece que no le cabe ni a Falcao solo ni a la Selección. Lo que pasa es que estamos en un proceso de cambio de fachada de la Fifa y les da por ser un poco más drásticos”, agregó.