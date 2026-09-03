Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa e hija; esto se sabe

La música mexicana y el rock está de luto tras conocerse el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quien habría sido víctima de un ataque en el que también murieron su esposa y su hija. La noticia ha causado conmoción entre seguidores, colegas y personas cercanas al artista, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Estos son los detalles que se conocen hasta el momento sobre el caso que generó conmoción en la industria musical. Le contamos.

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¿Qué pasó Jonathan Meléndez y su familia?

El asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista y miembro fundador de Camilo Séptimo, junto a su familia, es una tragedia devastadora que ha consternado profundamente a la escena musical y a los seguidores de la banda.

El músico de 38 años, se encontraba su esposa Ana Paola, quien estaba embarazada, y su hija de 3 años. Además, una empleada doméstica y la mascota de la familia fueron asesinados en el interior de su domicilio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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Un amigo cercano de la familia fue quien llamó a las autoridades tras no lograr comunicación con ellos. Lo anterior, luego de que Jonathan le hubiera manifestado previamente preocupación por una reunión pendiente con unos socios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la captura de dos presuntos implicados, identificados como Diego Sebastián “N” (señalado como socio del músico) y Gerardo “N”. Aunque una de las líneas iniciales apuntaba al robo, las pesquisas apuntan a indagatorias financieras y personales vinculadas a su círculo de negocios.

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Hasta el momento el suceso siguen en investigación, pero sin duda es un golpe sumamente doloroso para la cultura y el rock.