WWE revela precios de boletas y estrellas confirmadas para show en Colombia 2026

La fiebre por la lucha libre vuelve a encenderse en Latinoamérica y Bogotá se prepara para uno de los espectáculos más esperados del calendario de entretenimiento en 2026. La WWE confirmó la apertura de la venta de entradas para su ambicioso South America Live Tour, una gira que reunirá a varias de sus principales figuras en escenarios de la región.

El regreso a Colombia despierta una expectativa particular. La última vez que la compañía pisó Bogotá fue el 23 de agosto de 2019, cuando más de 14.000 aficionados colmaron el Movistar Arena. Aquella jornada dejó huella con la presencia de nombres como Roman Reigns, Kofi Kingston, Charlotte Flair y Randy Orton, consolidando al país como una plaza clave para futuros eventos.

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Ahora, la organización apuesta por una gira más robusta que también incluye paradas en Quito, Buenos Aires y Santiago. En la capital colombiana, el show se realizará el jueves 10 de septiembre de 2026, única fecha confirmada en el país.

El cartel promete emociones fuertes. “Los asistentes podrán ver en acción a sus superestrellas favoritas de la WWE, incluyendo al Campeón Intercontinental Penta, Stephanie Vaquer, Seth “Freakin” Rollins, la Campeona Intercontinental Femenina Becky Lynch, The Usos, El Grande Americano, Gunther, Oba Femi y muchos más”, señala el comunicado oficial. Figuras como Seth Rollins y Becky Lynch encabezan una cartelera que podría sufrir modificaciones por lesiones o imprevistos en los próximos meses.

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Precios de boletería para la WWE en Bogotá

En cuanto a la boletería, la venta arrancará el jueves 7 de mayo con una preventa exclusiva para fanáticos registrados, seguida por la fase general. En Colombia, la distribución estará a cargo de TuBoleta, aunque aún no se confirman los horarios exactos de apertura.

Los precios reflejan la magnitud del evento y la cercanía con el ring. Las entradas oscilan entre 150.000 pesos en el tercer piso y 750.000 pesos en la Tribuna Fan Sur (Box), sin incluir cargos por servicio. Opciones como Platea Ring Side (550.000) y Field (450.000) ofrecen experiencias más cercanas a la acción. La silletería será numerada en todas las localidades, una característica habitual del recinto.

Tribuna fan sur (Box) …………………………………. $883.900

…………………………………. $883.900 Platea Ring Side ………………………………………….. $648.200

………………………………………….. $648.200 Field …………………………………………………. ………. $530.400

………. $530.400 Segundo Piso (202 – 205 / 215 – 218) ……… $471.400

……… $471.400 Segundo Piso (201 – 219 / 206 – 214) ……… $412.500

$412.500 Tercer Piso (302 – 305 / 315 – 318) ………….. $235.700

$235.700 Tercer Piso (306 – 314 & 301 – 319) ………….. $176.800

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El tour también marca hitos en la región. “Este evento marca el regreso de la WWE a Ecuador después de 10 años, y la primera vez que la WWE regresa a Colombia, Argentina y Chile en 7 años”, destaca la compañía. Con esta estrategia, WWE refuerza su expansión global y consolida a Latinoamérica como un mercado clave dentro del entretenimiento deportivo.