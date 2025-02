IShowSpeed debutó en WWE Royal Rumble y salió lesionado tras brutal ataque: «Casi lo matan»

IShowSpeed, uno de los streamers más populares del momento, sorprendió a sus millones de seguidores con una aparición épica en el evento Royal Rumble de la WWE en Indianápolis.

El famoso creador de contenido, que se ha ganado una gran base de fans en plataformas como YouTube, vivió una experiencia única cuando recibió una invitación de Paul Levesque (Triple H), actual director creativo de la WWE, durante su visita a Latinoamérica. Sin pensarlo dos veces, Speed aceptó la propuesta y se unió a uno de los eventos más grandes del año.

Mientras se desarrollaba el evento, IShow Speed transmitió en vivo desde su canal de YouTube, mostrando su llegada al Lucas Oil Stadium. En ese momento, los luchadores Cody Rhodes y Kevin Owens estaban en medio de un combate intenso, y la emoción estaba al máximo.

Pero lo mejor estaba por suceder. En medio del evento, Speed subió al ring para reemplazar a Akira Tozawa, quien había sido atacado por Carmelo Hayes luego de ser eliminado del combate. La aparición de Speed dejó a todos sorprendidos.

Una vez en el ring, el streamer mostró su estilo característico, eliminando a Otis y celebrando con su famoso «Siuuu», al más puro estilo Cristiano Ronaldo. La multitud estalló en vítores, pero la alegría de Speed no duró mucho.

Apenas unos momentos después, Bron Breakker irrumpió en el combate con una brutal «spear», derribando al streamer de forma espectacular. A continuación, Speed fue lanzado fuera del ring y, para rematar, Otis lo lanzó sobre la mesa de comentaristas en inglés, poniendo fin a su breve pero memorable aparición.

Tras el evento, Speed compartió una imagen en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), donde apareció con un cuello ortopédico, muletas y un parche en la pierna, evidenciando el daño físico que sufrió durante su participación. Poco antes, había subido un video con la descripción «no more WWE», mostrando que su debut en la lucha libre no fue exactamente como esperaba.

