WWE confirma gira por Sudamérica y Colombia será una de sus paradas ¿Cuándo y dónde será?

La WWE vuelve a mirar hacia el sur del continente con una gira que promete encender a los fanáticos de la lucha libre en septiembre de 2026. El anuncio oficial llegó el pasado 14 de abril y confirmó paradas en Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago, con un despliegue de figuras de Monday Night Raw que aterrizarán en escenarios emblemáticos de la región.

“Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre. Les habla Penta Cero Miedo porque regresamos a Sudamérica y no se lo pueden perder. Podrán ver a todas las superestrellas de Monday Night Raw en Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago“, anunció Penta Cero Miedo en redes sociales, convirtiéndose en la voz que encendió la expectativa entre los seguidores latinoamericanos.

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El itinerario ya tiene fechas confirmadas: el 9 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito; el 10 en el Movistar Arena; el 11 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 12 en el Movistar Arena de Santiago. La compañía destacó que Ecuador recibirá un show por primera vez en una década, mientras que Colombia, Argentina y Chile vuelven a entrar en la ruta tras siete años de ausencia.

La cartelera incluirá nombres de peso dentro de la industria. Aparecen la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer, el campeón intercontinental Penta, además de figuras consolidadas como Seth Rollins, Becky Lynch, Gunther y The Usos. La empresa aclaró que el cartel podría sufrir modificaciones de última hora, una práctica habitual en este tipo de giras.

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El regreso no solo despierta expectativa por el espectáculo, también activa la logística de boletería. WWE pidió a los interesados registrarse en su portal oficial para acceder a la preventa, estrategia que busca ordenar la alta demanda prevista en cada ciudad.

¿Cuándo fue la última vez que la WWE estuvo en Colombia?

Bogotá guarda un antecedente reciente que explica el entusiasmo. El 23 de agosto de 2019, más de 14.000 personas llenaron el Movistar Arena en la primera visita oficial de la compañía al país. Aquella noche reunió a estrellas como Roman Reigns, Kofi Kingston, Charlotte Flair y Randy Orton, dejando combates memorables y consolidando a Colombia como una plaza clave para futuros eventos.

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Con esta nueva gira, WWE refuerza su estrategia de expansión internacional y apuesta por un mercado latino cada vez más conectado con el entretenimiento deportivo global. Septiembre ya aparece en el calendario como una cita imperdible para los fanáticos.