PS Plus, mayo 2026: 3 juegos gratuitos, disponibles para descargar el 1 de mayo ¡Aproveche!

PS Plus volvió a convertirse en noticia este 29 de abril. Esta icónica suscripción perteneciente a PlayStation presentó una gran sorpresa para sus fanáticos, quienes utilizan este servicio de forma fiel al igual que sus consolas.

Tal y como sucede cada mes, PlayStation Plus presentó sus videojuegos gratis para mayo de este 2026. Hubo varios títulos que destacaron.

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Sin embargo, dentro de la presentación de estos títulos hubo una joya imperdible que emociona a todos sus fanáticos y que hacen que este mes sea totalmente emocionante.

PlayStation anuncio 3 videojuegos gratis para mayo

A través de sus redes sociales, PlayStation emocionó de forma notable a cada uno de sus usuarios. Con su modelo de títulos de PlayStation Plus Essential, la franquicia de Sony presentó un listado imperdible de entregas brillante.

Durante el mes de mayo, los usuarios de PS Plus podrán reclamar 3 videojuegos gratis para su biblioteca de consola, para jugarlos sin ningún tipo de costo.

El anuncio de estos videojuegos genera gran emoción mes tras mes. No obstante, en abril el anuncio generó mayor entusiasmo, ya que se reveló que para mayo estará disponible el EA Sports FC26.

La última entrega de esta icónica saga de fútbol llegará de manera totalmente gratis, en un momento perfecto para los colombianos, ya que se dio la adición de los equipos capitalinos a este juego hace muy pocos días.

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La lista de 3 videojuegos gratuitos se completa de la siguiente manera:

1- EA Sports FC26

2- Wuchang: Fallen Feathers

3- Nine Sols

Estos títulos estarán disponibles desde el inicio del de mayo. Sin embargo, durante los días iniciales también podrá reclamar los títulos de abril, cuya lista está presentada por:

1- Lords of the Fallen

2- Tomb Raider I-III Remastered

3- Sword Art Online Fractured Daydream

¿Cuánto cuesta la suscripción de PS Plus?

Cabe aclarar que para poder adquirir estos videojuegos, es necesario tener una suscripción vigente a PS Plus. Si usted no tiene una, les contamos que los precios son los siguientes según el nivel a disfrutar de este servicio: