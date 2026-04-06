¡Vuelve el Mundial del Rock de Radioacktiva! Green Day vs Los Prisioneros: VOTE AQUÍ

Después de un pequeño receso, el Mundial del Rock de Radioacktiva regresa para emocionar a todos los fanáticos del rock. Grandes agrupaciones se presentarán en esta competencia, con el objetivo de conseguir la victoria desde los votos.

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En este caso, iniciamos con los cuartos de final, en un choque absolutamente imperdible entre dos agrupaciones gigantes de esta competencia.

Esta vez será el turno de Green Day, la banda que eliminó a contrincantes como Def Leppard, y que volverá a la acción, en este caso por los cuartos de final de este torneo.

Como contrincante dirá presente otro gigante del rock, pero esta vez en Sudamérica, como es el caso de Los Prisioneros, banda perteneciente a Chile.

Por su parte, Los Prisioneros son una de las últimas bandas que representan a Sudamérica en el Mundial del Rock, mientras que Green Day buscará poner al punk en el centro del trono musical.

Ambas agrupaciones buscarán lograr una gran hazaña, al meterse entre las 4 mejores del Mundial del Rock de Radioacktiva, en lo que es inicio de esta fase que promete grandes sorpresas y eliminaciones dolorosas.

Sin lugar a dudas, será un enfrentamiento imperdible, con el que dará inicio esta nueva fase para los amantes de la música, y por supuesto, del rock.

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No olvide que usted mismo puede ser parte de los electores para poder seleccionar a la mejor banda del Planeta Rock, y para ello solo debe votar AQUÍ, tal y como será con este choque entre Green Day y Los Prisioneros.

Finalmente, les recordamos que las bandas clasificadas a cuartos de final son: