Tres discos de rock que se destacan como los mejores de los 90; Nevermind de Nirvana se destaca

Los 90 fueron un momento en donde diferentes artistas de todo el mundo empezaron a darse a conocer y llenaron varios de los estadios más importantes en todo el mundo. Pese a eso, las bandas de rock como Nirvana, que lograron este reconocimiento, posicionando varios de sus éxitos entre los más escuchados en radio internacional.

En este momento, esto era muy complejo, teniendo en cuenta que fueron unos años en donde se dieron a conocer varios géneros nuevos, se fusionaron varios que ya eran conocidos y se creó un nuevo concepto musical. Pese a eso, bandas como Nirvana, Guns N’ Roses, Oasis, entre otras, lograron abrirse un espacio para mostrar sus canciones y destacar.

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¿Cuáles fueron los mejores discos de rock de los 90? Nirvana entre ellos

Californication – Red Hot Chili Peppers: Un disco que se estrenó en 1999 y mostró un estilo completamente nuevo de la banda, en donde el rock era el verdadero protagonista, pero también se escuchaban algunos tonos de funk. Varios de los sencillos de este disco se posicionaron a nivel internacional, logrando tener mucha popularidad tanto en radio como en televisión, donde ya se mostraban algunos videos musicales.

OK Computer – Radiohead: Es el tercer disco de la banda que se lanzó en 1997 y en varias canciones habla de todo lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. Habla sobre el fin de una época, donde ellos mostraron un álbum lleno de conceptos de avances tecnológicos, consumismo, entre otros detalles que hicieron que este fuera el mejor entre los otros que habían estrenado hasta ahora.

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Nevermind – Nirvana: Su lanzamiento fue en 1991 y sin duda representa todo lo relacionado con lo que fue el rock de los 90, que fue uno de los más populares. Este era el segundo disco de la agrupación, que para muchos marcó la cima del éxito para estos artistas, que después se hicieron populares en todo el mundo. Sus letras siempre hablaban sobre la forma en la que se sentían incomprendidos en la sociedad, emociones, amor y muerte, con Kurt Cobain como el líder que dejó huella.