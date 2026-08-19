Hora y dónde ver en VIVO HOY Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana; un partido histórico 

Después de varios días en los que se pospuso uno de los encuentros más importantes de la Copa Sudamericana. River Plate llega hasta Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe en lo que sería uno de los enfrentamientos más esperados por los hinchas de la capital, quienes tenían listos todos los preparativos para lo que sería este show deportivo.

Este es el juego por los octavos de final de la Copa Sudamericana, así que será un juego en Bogotá y otro en Argentina. El equipo que logre sumar se queda con la victoria y avanza a la siguiente ronda del juego con el fin de poder coronarse como uno de los campeones levantando uno de los triunfos internacionales más relevantes.

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Hora y dónde ver en VIVO Santa Fe vs. River Plate HOY por la Copa Sudamericana

HOY, miércoles 19 de agosto, se va a jugar el tan esperado partido de Santa Fe contra River Plate en un juego que planea emocionar a todos los hinchas, tanto del cuadro cardenal como de los argentinos, quienes tienen seguidores en varios países. Los dos están motivados por todo lo que será esta nueva etapa, en la que quieren seguir sumando, pues en esta oportunidad solo uno va a seguir a la siguiente ronda.

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El partido entre Santa Fe vs. River Plate se podrá ver en VIVO HOY 19 de agosto del 2026 desde las 7:30 p.m. por medio del canal ESPN o en DirecTV Sports por medio del plan de suscripción paga. Allí los seguidores de este deporte podrán disfrutar de uno de los shows deportivos más importantes de los últimos días.

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Algunas personas han mencionado que los posibles jugadores que harán parte de este encuentro serían Rodallega, Wilmar Asprilla, Omar Fernández, Iván Scarpeta, entre otros jugadores. Además, la gran novedad es que en esta oportunidad no estará Marmolejo, quien está lesionado y no podrá ser parte de este importante encuentro.