VIDEO: Revelan como se vería el ‘Grand Theft Auto VI’ si fuera en Bogotá, incluye TransMilenio y todo

‘Grand Theft Auto VI’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los lanzamientos más esperados del ‘gaming’ para Bogotá y todo el mundo. Este título ha gozado de una notable expectativa, gracias a la atención de miles de fanáticos.

Este nuevo estreno por parte de Rockstar Games promete una gran cantidad de innovación tecnológica, con elementos incluidos llenos de realismo, y también acción.

Sin embargo ¿Alguna vez imaginó como se vería ‘Grand Theft Auto VI si fuera ambientado en Bogotá? Un usuario lo demostró en redes sociales en video y sorprendió a todos.

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En caso de que te lo hayas perdido, aquí le mostramos como se vería el universo de Jason y Lucía si estuvieran presentes en la capital.

VIDEO: Revelan como se vería el ‘Grand Theft Auto VI’ si fuera en Bogotá

Sin lugar a dudas, Bogotá es una de las ciudades más reconocidas a nivel mundial. La capital de Colombia destaca por varios elementos de su urbanismo y de su día a día.

No obstante, ningún título de la talla de ‘Grand Theft Auto’ ha sido ambientado en Bogotá. Miles de fanáticos han deseado poder ver una entrega de esta saga en distintos continentes, sobre todo en Sudamérica.

Muchos sueñan con poder ver un videojuego de esta talla que recree a la capital. Sin embargo, aunque esto nunca se ha dado de forma oficial, un usuario permitió ver como sería en ‘Grand Theft Auto VI’.

@emme952, un usuario de TikTok, compartió un video hecho con IA, en el que recreó este videojuego en la capital. En esta creación se puede ver a un personaje que pasea por varios escenarios de Bogotá.

De hecho, muestra el TransMilenio, y también otros elementos característicos de esta ciudad de Colombia. Este video ha sorprendido a miles de fanáticos.

Muchos seguidores de esta saga han comentado el ‘post’ viral y han asegurado que se muestra de forma bastante realista.

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Por ahora, ver un título de esta magnitud basado en Bogotá se mantiene como un sueño. Aunque, este video ha permitido aumentar la emoción por el gran lanzamiento de ‘Grand Theft Auto VI’.

Cabe recordar que el videojuego oficial será lanzado el próximo 19 de noviembre, con un estreno imperdible para PS5 y Xbox Series X|S.