Ver películas  nominadas a los Premios Óscar 2026:  plataformas con Sinners, F1 y Frankenstein

La carrera hacia los Premios Óscar 2026 ya está en marcha y varios cinéfilos quieren ver las películas nominadas antes de la gran ceremonia. Como cada año, varias de las producciones nominadas empiezan a llegar a plataformas de streaming o a salas digitales, lo que significa una buena noticia para quienes quieren ponerse al día antes de la gran ceremonia.

Entre las películas que están dando de qué hablar aparecen títulos como Sinners, F1 y Frankenstein, tres producciones que han logrado meterse en la conversación del cine mundial

gracias a sus historias, sus elencos y el ruido que han generado entre los críticos.

‘Sinners’, uno de los títulos más comentados

Una de las cintas que más curiosidad ha despertado es Sinners, una película que mezcla drama con una historia intensa que ha dado mucho de qué hablar entre quienes ya la han visto.

Desde su estreno, la producción ha logrado posicionarse entre las favoritas de muchos seguidores del cine y ahora, con su paso por la temporada de premios, más personas quieren verla

para entender por qué está en la conversación de los Premios Óscar.

‘F1’, velocidad y cine en una misma historia

Otra de las producciones que aparece en la lista es F1, una cinta que gira alrededor del mundo de la Fórmula 1 y que promete acción, adrenalina y una historia cargada de emociones.

La película ha generado expectativa no solo entre los fanáticos del cine, sino también entre quienes siguen el automovilismo, ya que busca mostrar el lado más intenso de este deporte.

‘Frankenstein’ vuelve con una nueva versión

Por otro lado, el clásico también vuelve a la conversación gracias a Frankenstein, una nueva adaptación del famoso personaje literario que llega con una visión renovada para las audiencias actuales.

La historia del científico y su criatura sigue siendo una de las más influyentes de la cultura popular, y esta versión busca darle un giro moderno que la vuelva a posicionar entre las producciones más comentadas del año.

Dónde ver las nominadas al Óscar

Con la llegada de los Premios Óscar 2026, muchas de estas películas empiezan a aparecer en plataformas de streaming o en alquiler digital, por lo que cada vez es más fácil ponerse al día con las cintas que están compitiendo por la estatuilla.

Así que si usted es de los que disfruta ver las nominadas antes de la gala, este puede ser el momento perfecto para armar plan de cine en casa y descubrir por qué estas producciones están dando tanto de qué hablar.