No es Kurt Cobain: el músico reconocido como ‘el padrino del grunge’ que tiene 79 años

El ‘grunge’ es uno de los géneros musicales mas trascendentales en la historia de la música. Este estilo sonoro logró acumular varios artistas de gran éxito, los cuales dejaron una huella imborrable dentro de la industria.

Kurt Cobain es claramente uno de los más reconocidos a nivel mundial. Pero, otros también lograron dejar el listón bastante alto dentro gracias a su talento.

Más noticias: Esta es la mejor canción de Nirvana en toda su carrera, según Rolling Stone: es un clásico

De hecho, en este caso les hablaremos de uno de ellos, el cual recibe un apodo histórico como lo es, nada más y nada menos que, ‘el padrino del grunge’.

¿Quién es el padrino del ‘grunge’?

Para ningún amante de la música es un secreto que el ‘grunge’ tuvo una época de notable grandilocuencia en la industria.

A finales de los ’80’s, varias agrupaciones marcaron tendencia con este género, e incluso llegaron a dominar el escenario de manera destacada.

Una de ellas fue Nirvana, con el brillo de Kurt Cobain como punta de lanza. Sin embargo, la figura de esta leyenda también estuvo guiada por otros nombres históricos.

Justo uno de estos fue ‘el padrino del grunge’. Quien recibe este apodo es Neil Young, uno de los grandes músicos en la historia de Canadá.

La razón detrás de este seudónimo es bastante sencilla, Neil Young acumuló varios años de trayectoria desde 1963.

Con ese año como punto de comienzo, Neil Young lanzó varias canciones que lograban encajar en el estilo del ‘grunge’, incluso varios años después de que este género surgiera e hiciera explosión a inicios de los ’90’s.

Esto ha llevado a que muchos lo consideren como el músico que apadrinó este género, y que logró moldear un estilo que años después otras bandas explotaron.

Más noticias: Las tres canciones de rock que debería escuchar si le gusta ‘Come As You Are’ de Nirvana

Parte de este legado dentro del ‘grunge’ se logró con ‘Crazy Horse’ su banda de finales de los ’60’s, en la que brillaba la presencia de las guitarras distorsionadas.

Esto le ganó el reconocimiento de la audiencia, pero también de varios expertos, quienes lo posicionan como uno de los pioneros del ‘grunge’.

Sin lugar a dudas, bandas como Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden lograron llevar el nombre del ‘grunge’ a lo más alto. Aun así, este camino fue posible gracias al peso de una figura como la de Neil Young, el auténtico ‘padrino del grunge’.